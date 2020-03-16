بالصور.. «مرور ثادق» يشن حملات لضبط مخالفات الشاحنات والمركبات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت شعبة مرور محافظة ثادق في منطقة الرياض، حملات مرورية لضبط مخالفات المركبات والشاحنات والحد منها بقدر الإمكان. نفذت شعبة مرور محافظة ثادق في منطقة الرياض، حملات مرورية لضبط مخالفات المركبات والشاحنات والحد منها بقدر الإمكان. وتأتي هذه الحملات بمشاركة من الشركة المشغّلة للنقل بوزارة الداخلية؛ وذلك بتوجيه من مدير إدارة مرور الرياض المكلف العميد سلطان مشنان السهلي، ومتابعة من مدير مرور ثادق العميد فهد العصيمي. Advertisements

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