شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح أكبر منتزه مائي على مستوى عالمي بجدة قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تشهد جدة افتتاح أكبر منتزه مائي في المملكة على مستوى عالمي مع اقتراب صيف 2020 . تشهد جدة افتتاح أكبر منتزه مائي في المملكة على مستوى عالمي مع اقتراب صيف 2020 . ويقع المنتزه " جدة ووتر بارك " بشمال جدة على مساحة 110 ألف متر مربع ، والذي نفذته شركة بروسلايد العالمية المتخصصة في مجال الألعاب المائية . ويحتوي المنتزه على العديد من الألعاب المائية وجلسات مميزة للكبار ومطاعم وتزلج على الأمواج الإصطناعية وغيرها من الألعاب المطورة .

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