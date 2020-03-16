شكرا لمتابعة خبر عن توجيه للمؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما "، اليوم الاثنين، المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بُعد لمدة 16 يومًا؛ وذلك ‏باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين.

وأوضحت المؤسسة، استمرار تقديم الخدمات المالية والمصرفية كافة بمختلف الوسائل المتاحة؛ فضلًا عن تخصيص فروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاحة إلكترونيًّا، ومتابعة مستمرة لأجهزة الصرف الآلي.

وأشارت إلى تفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء، واستمرار عمل نظام التحويلات المالية سريع في أوقاته المعتادة، وتكون التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع مجانية للعملاء كافة خلال هذه الفترة، وتمكين العملاء عبر وسائل موثوقة برفع حد الشراء من خلال نقاط البيع.