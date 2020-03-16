شكرا لمتابعة خبر عن رفض 28 ألف منتج من الأدوات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، أنها أعادت تصدير نحو 28 ألف منتج من الأدوات الصحية، والتي تضمنت خلاطات بجميع أنواعها، ومراحيض غربية ذات التدفق ‏الأحادي والثنائي، ومبولة بنظام التدفق.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك خلال الفترة من ‏بداية يناير 2020 وحتى 29 فبراير الماضي، لافتة إلى أن سبب الرفض يعود لعدم مطابقة هذه المنتجات ‏للمواصفات القياسية السعودية، الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك ‏المياه.

وفي السياق نفسه، أكدت هيئة الجمارك على جميع مستوردي الأدوات الصحية ‏بضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على هذا النوع من ‏المنتجات، والتي تُعد شرطًا لدخولها إلى المملكة، فضلًا عن ‏إرفاق شهادة مطابقة "سابر".‏