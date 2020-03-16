شكرا لمتابعة خبر عن رفض 28 ألف منتج من الأدوات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، أنها أعادت تصدير نحو 28 ألف منتج من الأدوات الصحية، والتي تضمنت خلاطات بجميع أنواعها، ومراحيض غربية ذات التدفق الأحادي والثنائي، ومبولة بنظام التدفق.
وأوضحت الهيئة، أن ذلك خلال الفترة من بداية يناير 2020 وحتى 29 فبراير الماضي، لافتة إلى أن سبب الرفض يعود لعدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القياسية السعودية، الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه.
وفي السياق نفسه، أكدت هيئة الجمارك على جميع مستوردي الأدوات الصحية بضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على هذا النوع من المنتجات، والتي تُعد شرطًا لدخولها إلى المملكة، فضلًا عن إرفاق شهادة مطابقة "سابر".
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