شكرا لمتابعة خبر عن لجان المنازعات والمخالفات المصرفية تُعلق جميع الجلسات القضائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية تعليق جميع الجلسات القضائية حتى إشعار آخر. قررت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية تعليق جميع الجلسات القضائية حتى إشعار آخر. وأوضحت الأمانة أن ذلك جاء حرصا على سلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذًا للقرار الذى أعلنته وزارة الداخلية، يوم أمس، والذى ينص على تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية.

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