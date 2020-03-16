حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن «إعانات حافز» للحصول على الدعم

أكّد برنامج حساب المواطن، أن إعانة (حافز) تعتبر ضمن الدخل، ويجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

وقال البرنامج عبر «تويتر»: «في حال وجود دخل من حافز لابد من الإفصاح عنه، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج باختيار نوع الدخل من خلال أيقونة «غير ذلك» ومصدر الدخل باختيار أيقونة «مخصص من برنامج حافز»، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل».

جاء ذلك، ردًا على سؤال أحد المواطنين قال فيه: «لا يوجد أي دخل إضافي سواء للزوجة عن طريق (برنامج حافز) ولكن الزوج لا يوجد لديه أي دخل آخر هل يتم الإفصاح عنه؟؟ أو فقط أقوم بتحديث البيانات وتجاهل الرسالة المُرسلة؟».

وأضاف حساب المواطن : «لابد من تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى «الإجراءات» يسار الصفحة ) وتعديل الدخل ثم الضغط على تعديل ثم حفظ و لابد من تحديث بيانات الدخل قبل 25 مارس».

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وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن الثلاثاء الماضي، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفى معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.



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