فريق طبي ينهي معاناة طفلة من «التفاف بالوجه» بحفر الباطن

أنهى فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن معاناة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد معاناتها تشوُّهًا خلقيًا في الرقبة منذ الولادة والتفاف بالوجه وعدم القدرة على تحريك الرقبة.

وأوضحت صحة حفر الباطن أنه تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اللازمة، وجود تليف بالعضلة الرئيسة بالرقبة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أجرى تدخلًا جراحيًا ناجحًا تم من خلاله إصلاح التشوهات وإرجاع العضلة لوضعها.

وتكللت العملية الجراحية للطفلة بالنجاح مع تقديم الرعاية الصحية لها؛ حيث تماثلت للشفاء التام وغادرت وهي بصحة جيدة مع قدرتها على تحريك الرقبة.

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