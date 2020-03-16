بالإنفوجراف.. تعرف على خريطة فيروس كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة إلى 118 حالة، تعافت منها 3 حالات، بينما لا تزال بقية الحالات موجودة في العزل الصحي، فيما تتركز الإصابات في 6 مناطق حول المملكة.

ووفقًا لـ«إنفوجراف» أعدته وزارة الصحة ونشرته إمارة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن المصابين بفيروس كورونا منهم 60 ذكورًا، و58 إناثًا، و60 سعوديًا، و58 غير سعوديين.

وتعود جنسيات المصابين بفيروس كورونا الجديد من غير السعوديين إلى 6 بلدان حول العالم؛ بواقع 48 مصر، و2 البحرين، و2 من الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة لبنانية واحدة، وحالة واحدة من بنجلاديش، وحالة واحدة من فرنسا.

مكة المكرمة في صدارة المحافظات التي توجد بها حالات كورونا

وفي منطقة مكة المكرمة، وصل المصابين بفيروس كورونا بواقع 48 حالة، وتليها محافظة القطيف بواقع 33 حالة.

وجاءت الرياض في المركز الثالث بـ18حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 8 حالات إصابة، و5حالات في جدة، وحالتين في الإحساء، وحالتين في الظهران، وحالة في الدمام، وفقًا لـ«إنفوجراف» أعدته وزارة الصحة.

وأوضحت وزارة الصحة في الإنفوجراف، أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا 50 عامًا، وحالتين لأطفال.

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وكانت وزارة الصحة، قد سجلت في 2 مارس الجاري، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم وصل إلى 157410، فيما سجلت 5845 حالة وفاة، وشفي من المرض 75954 شخصًا.

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