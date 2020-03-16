«ساما» تعلِّق جميع الجلسات القضائية المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الإثنين، قرار تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر.

وأوضحت (ساما) في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن القرار يأتي التزامًا بما صدر من الدولة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في كل الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا اعتبارًا من اليوم الإثنين (16 مارس 2020)، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

يأتي ذلك تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الجهات كافة بشأن فيروس كورونا؛ لحماية المواطنين والمقيمين.

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