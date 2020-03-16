بالصور.. انطلاق مبادرة لمساعدة أبناء السجناء على التعلم عن بُعد

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية مبادرة لمساعدة أبناء وبنات السجناء والمفرج عنهم على التعلم عن بعد في ظل ما تشهده المملكة من تعليق للدراسة كإجراء وقائي بشأن فيروس كورونا.

وأوضح المدير التنفيذي لـ «تراحم الشرقية» الدكتور يوسف بن عمر الراشد أن فكرة المبادرة جاءت متزامنة مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في سبيل التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأضاف: «نحرص على سد احتياجات أسر السجناء والمفرج عنهم كما نستشعر الفراغ الذي يحدثه غياب السجين عن أسرته فأطلقنا في وقت سابق مبادرة المركز التربوي التعليمي».

واستكمل أن المركز يهدف لتنمية الجوانب الشخصية لأبناء وبنات النزلاء ويقدم لهم برامج تعليمية وتربوية وإرشادية واجتماعية ومهارية في الفترة المسائية.

وتابع: «وبعد تعليق الدراسة رأينا أن الأبناء المسجلين لدينا في المركز في أشد الحاجة لأجهزة حاسب آلي تمكنهم من مواصلة تعليمهم عن بعد من خلال المنصات الالكترونية التي وفرتها لهم وزارة التعليم فأطلقنا مبادرة (حاسب لكل طالب)».

واستطرد: «وفرنا ١٠٠ جهاز حاسب آلي بدعم وتعاون من جمعية ارتقاء وبدأنا بتوزيعها على مستفيدي تراحم الشرقية من الطلاب والطالبات المسجلين في المركز التربوي التعليمي والبالغ عددهم ٩٢ طالبا وطالبة».

Advertisements

وأشار إلى «تراحم الشرقية» تسعى في الفترة المقبلة لتوفير جهاز حاسب آلي لكل أسرة من الأسر المسجلة لدينا والبالغ عددها ٧٣٥ أسرة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

«تراحم» توزع 3 آلاف ريال على أسر السجناء ذوي الأحكام الطويلة

«تراحم جازان» تعلق على إلغاء إيقاف الخدمات المرتبطة بـ«قضاء التنفيذ»

بالصور.. «تراحم جازان» تنظم رحلة عمرة لـ50 فردًا من أسر السجناء