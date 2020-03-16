جامعة الطائف تعلن تعليق حضور منسوبيها وتأجيل «اختبارات المفاضلة»

قررت جامعة الطائف تعليق الحضور لمنسوبيها وتأجيل «اختبارات المفاضلة» ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأعلنت جامعة الطائف أنه امتثالًا للأوامر الصادرة من الجهات المعنية فإن الجامعة قررت تعليق حضور منسوبيها كافة لمقر الجامعة ابتداءً من اليوم الإثنين. وأكدت الجامعة أنه سيتم تأجيل اختبارات المفاضلة الخاصة بترقيات الموظفين الإداريين حتى إشعار آخر. وبينت أن تعليق الحضور سيستمر حسب توجيهات الجهات المعنية لمدة 16 يومًا، مشيرة إلى أنه حرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات تؤكد استمرار العملية التعليمية عن بعد، وذلك باستمرار العمل بالفصول الافتراضية. Advertisements اقرأ أيضًا: جامعة الطائف تعلن رغبتها بتوطين عدد من الوظائف الأكاديمية جامعة الطائف تواصل حملة «هذه مدينتي» لإبراز الشكل الحضاري للمعالم التراثية وظائف صحية شاغرة بجامعة الطائف لغير الموظفين.. رجالًا ونساء

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