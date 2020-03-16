بالفيديو.. المحامي بن شايع يعلن تلقيه معلومات عن مكان نسيم حبتور

أعلن المحامي سعد بن شايع، وصول معلومات جديدة بشأن مكان وجود المختطف نسيم حبتور، الذي تم اختطافه بكورنيش الدمام منذ 24 عامًا.
وقال بن شايع، لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «الإخبارية»، إن شخصًا اتصل بهم وأكد لهم معرفته بنسيم، الذي يعرفه ويعرف الحاضنين له وذكر أسماءهم.
وأضاف المحامي ين شايع، أنه تم منح مهلة 7 أيام للحاضنين، وأنهم أبلغوا المبلّغ بذلك، فإن تابوا وأدخلوا الفرحة على عائلة نسيم فبها ونعمة، وإلا سيتم اللجوء للقضاء، مشيرًا إلى أن نوري حبتور والد نسيم، لديه معرفة بهذا الاتصال.
وأضاف المحامي، أنه يوجه نداء عاطفي للأسرة الحاضنة لنسيم لإرجاعه لأسرته، وتم وضع مدة محددة سبعة أيام لإظهار الحقيقة، وإلا فسنعود لموضوع المكافأة، وهى مليون ريال لمن يبلّغ عن نسيم.
وقام والد موسى الخنيزي، الذي تم العثور عليه منذ أسابيع، عقب اختطافه منذ عشرين عامًا، بتنظيم حملة للعثور على نسيم حبتور، استشعارًا بالألم الذي عاناه من قبل، ويعانيه الآن والد نسيم.
وتقوم المبادرة على مناشدة حاضني نسيم بالإفصاح عنه، بنداء إنساني، مع الترغيب بمكافأة لمن يُدلي بمعلومات عن مكان وجود نسيم.
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