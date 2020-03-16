جامعة الباحة تفعل 7 آلاف جلسة للتعليم عن بُعد

فعَّلت جامعة الباحة، 7060 ألف جلسة عبر برنامج التعليم عن بعد برنامج «رافد» ، إضافةً لما يزيد على 3000 ساعة اتصال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من مديرها الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، تم وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج رافد لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية,
وأشارت إلى تنظيم ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة صباحاً ومساءً طوال أيام الأسبوع.
ولفتت الجامعة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلةً إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.
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