أمانة عسير: المحلات والصيدليات تعمل على مدار الـ24 ساعة

أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم الإثنين، استمرار خدمات المحلات والصيدليات؛ دون إغلاق وعلى مدار 24 ساعة، وطالبت المواطنين بإنهاء كل معاملاتهم معها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وأكَّدت أمانة المنطقة، عبر تويتر، استمرار عمل محلات السوبرماركت والصيدليات، وتقديم الأطعمة والمشروبات على مدار 24 ساعة دون إغلاق.

وأشارت الأمانة، إلى أنه من أجل سلامة المواطنين وللوقاية من فيروس كورونا، يمكن إنهاء كل الإجراءات من أماكنهم، بالتواصل مع الأمانة عبر خدمات: الرخص الصحية ورخص البناء بنظام (بلدي)، وخدمات القرارات المساحية، وخدمات منصة بوابة المقاولين، وخدمات رخص الحفريات الإلكترونية، وخدمات النظام الرقابة البلدين، وخدمات نظام الاستثمارات البلدية، والدعم الفني للشهادات الصحية، والاستعلام عن معاملة بنظام التعاملات الإلكترونية.

ويمكن الحصول على الخدمات عبر القنوات التالية/ هاتف (966508510060+)، وتطبيق تمكين المواطن، والبريد الإلكتروني:

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