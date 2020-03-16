دول نجحت في السيطرة على كورونا.. تدابير وإجراءات متبعة للحد من انتشار الفيروس

استطاعت بعض الدول، الحد من انتشار فيروس كورونا الفتاك؛ عبر الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس، على عكس بعض الدول، التي تعاني معاناة كارثية في الوقت الحالي.

الصين

بالرغم من كونها بؤرة انتشار الفيروس، إلا أنها استطاعت مؤخرًا تقليل نسب الإصابة من فيروس كورونا، وذلك بعد تقليل الارتفاع الحاد في حالات الإصابة به، أعقبه فرض تدابير صارمة للسيطرة على كورونا.

الإجراءات المتبعة في الصين

على رأس هذه الإجراءات، المباعدة الاجتماعية؛ إذ وصف البعض لك الإجراء بالاستثنائي لصعوبة السيطرة عليه؛ حيث وضعت الصين 60 مليون شخص تحت الحجر الصحي.

وفرضت الحكومة الصينية قيودًا على السفر في عموم البلاد، كما أودعت كل من كان على اتصال بأي مصاب بفيروس كورونا في فنادق أو بيوت، بعد تحويلها محاجر صحية.

وأجبرت السلطات الصينية أيضًا، كل سكان مدينة ووهان تقريبًا وسكان مدن أخرى موبوءة، على البقاء في منازلهم، كما أغلقت المدارس ومقار العمل.

كورونا يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن تلك الإجراءات كبَّدت الصين خسائر اقتصادية كبيرة، مشيرة إلى صعوبة تنفيذ تلك التدابير في الدول الديمقراطية؛ بسبب تمتع أفراد شعوبها بحقوق تحميها دساتير تلك الدول.

هونج كونج وتايوان وسنغافورة تسيطر على كورونا

بالرغم من قرب تلك الدول من الصين؛ إذ إنهم عرضة لتفشي العدوى فيها، نظرًا لارتباطها الوثيق بالبر الرئيسي لجمهورية الصين الشعبية، لكنهم نجحوا في السيطرة على تفشي الفيروس بالعديد من الإجراءات الوقائية.

ومنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالعدوى في أراضيها، اتخذت حكومات تايوان وهونج كونج وسنغافورة، عددًا من الإجراءات للحد من انتقال حالات جديدة إليها، مثل القيود على السفر، وفرض حجر صحي للحؤول دون انتقال محتمل للعدوى من أشخاص مصابين إلى السكان المحليين.

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ولكبح جماح الانتقال الصامت للمرض في مجتمعاتها، تقرر تقليل التواصل بين الأفراد بتبني تدابير، مثل العزل الذاتي والمباعدة الاجتماعية، والحرص على النظافة.

كما تعد سنغافورة من أولى الدول، التي بادرت بإلغاء كل الرحلات الجوية المتجهة إليها من ووهان، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض قادمة من الخارج، وذلك فور انتشار فيروس كورونا في الصين.

غرامات مالية كبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا

ولضمان امتثال جميع المواطنين بتلك التدابير، فرضت الحكومة غرامات صارمة تصل إلى 33200 دولار على كل من ينتهك نظام العزل الصحي.

ونجحت سنغافورة وهونج كونج وتايوان من الحد من تفشي ذلك الفيروس؛ دون اضطرار إلى تطبيق إجراءات مشددة كالتي اتخذتها الصين؛ حيث أكدت حكومات تلك الدول حكمتها في التصدي لفيروس كورونا، وأثبتت جدارتها على عكس بعض الدول حول العالم.

السعودية على الطريق الصحيح

وكانت المملكة العربية السعودية من أولى الدول تطبيقًا للإجراءات الاحترازية الوقائية بشأن فيروس كورونا؛ فاتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العديد من الإجراءات الصارمة والوقائية لحماية مواطنيها من الإصابة بالعدوى.

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