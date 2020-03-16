السعودية اليوم / قمة أوروبية عبر الفيديو لتنسيق التحرك ضد كورونا المستجد



بروكسل 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل انعقاد قمة لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي عبر دائرة الفيديو المغلقة يوم غد، لتنسيق التحركات الأوروبية لمواجهة واحتواء تفشي وباء كورونا المستجد ومتابعة الإجراءات المتخذة.

وقال في بيان إن احتواء انتشار الفيروس وتوفير المعدات الطبية الكافية وتعزيز البحوث والحد من التداعيات الاقتصادية يعد أمرًا أساسيًا.

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13:50ت م

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