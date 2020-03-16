السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يوجه بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا



الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمين المنطقة والمحافظين ورؤساء المراكز ومدير الشرطة بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.

وتضمن التوجيه منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والمغلقة بما فيها ( الحدائق ، والأنشطة البرية وما في حكمها ) وإغلاق المجمعات التجارية والمولات وإيقاف الأنشطة بداخلها - باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدلية إن وجدت - ومنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة واقتصار الطلب على السيارة أو التوصيل فقط .

وأكد سمو أمير منطقة الرياض على الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية .

// انتهى //

13:47ت م

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