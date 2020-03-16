السعودية اليوم / جامعة الجوف تواصل متابعة خطة التعليم عن بعد وآلية الاختبارات الفصلية والنهائية



سكاكا 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

ترأس مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع أمس، اجتماع المجلس التشاوري الثالث لعمداء الكليات بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري لمتابعة تنفيذ خطة الانتقال إلى التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بكافة كليات وفروع الجامعة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح الدكتور الشمري، أن الاجتماع بدأ بعرض لأبرز إنجازات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والإجراءات المتخذة خلال الأسبوع الماضي لضمان سير العملية التعليمية إلكترونياً وتذليل أي صعوبات تواجه الكليات نتيجة كثافة الأعداد المستخدمة لنظام البلاك بورد.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة، أبرزها الحضور والتفاعل الطلابي مع المحاضرات الإلكترونية والمعوقات التي واجهت الطلبة والكليات خلال الأسبوع الماضي ، كما تم مناقشة آليات انعقاد الاختبارات الفصلية والنهائية، وتفعيل وضبط ومتابعة الساعات الإرشادية والمكتبية لأعضاء هيئة التدريس من خلال البلاك بورد.

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13:36ت م

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