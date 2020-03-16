السعودية اليوم / بلدية طريف تطبق إجراءات احترازية للوقاية من فايروس كورونا



طريف 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد .

وأكد رئيس البلدية المهندس عودة بن خلف العنزي، أن البلدية تعمل بجميع طاقاتها للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث اتبعت إجراءات احترازية مشددة ضمن خطة الوزارة للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد.

ولفت إلى أن البلدية قامت بإغلاق مقاهي الشيشة ومنع جميع الأسواق الموسمية، إضافةً للأماكن التي بها تجمعات كالحدائق العامة والملاعب، وإغلاق كافة محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، وإلزام جميع المحال التجارية والصحية باستخدام المعقمات ولبس الكمامات وتعقيم المحال بشكل مستمر، إضافة إلى إغلاق الطلبات المحلية داخل المطاعم وأماكن اللعب للأطفال, كذلك منع الأكل والشرب داخل المقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة, حيث تقتصر الخدمة بها على طلبات السيارات و التوصيل فقط ، كذلك تم إيقاف مزاد المواشي كما قامت بإجراءات الإصحاح البيئي برش للحاويات والرش الرذاذي للشوارع بالمحافظة .

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13:36ت م

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