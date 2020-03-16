السعودية اليوم / بلدية صامطة تطبق إجراءات إحترازية للوقاية من " فايروس كورونا "



صامطة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

شكلت بلدية محافظة صامطة التابعة لأمانة منطقة جازان فريقا للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن الفريق سيعمل مع التطورات المتعلقة بفايروس كورونا، لافتا إلى أن تشكيل فريق العمل يأتي استكمالا لمجموعة القرارات التي اتخذتها البلدية خلال الأيام الماضية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها.

وأشار إلى أن البلدية باشرت تطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة في المنشآت الغذائية والوقاية من فيروس كورونا، شملت التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق، ووضع جل المعقم لليدين والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بإرتداء الكمامات والقفازات، والاعتناء بالنظافة الشخصية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والتعقيم، مؤكداً على إلزام جميع المطاعم والمقاهي بإستخدام جميع سبل الوقاية من الفايروس وتنفيذ الإشتراطات الصحية السليمة لمواجهة ذلك .

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13:35ت م

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