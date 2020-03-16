السعودية اليوم / الجهات المعنية بالمدينة المنورة تباشر اتخاذ التدابير والتوصيات للوقاية من "فيروس كورونا"



المدينة المنورة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

باشرت ‏الجهات المعنية في منطقة ‎المدينة المنورة تنفيذ عدد من التدابير الوقائية للحماية من فيروس ‎كورونا واحتواء مخاطر انتشاره.

وشملت الإجراءات المتخذة منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والشواطئ والأنشطة البرية وما في حكمها، وإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة وإيقاف الأنشطة بداخلها بما فيها المطاعم والمساحات المخصصة للهو الأطفال، باستثناء محال السوبرماركت والصيدليات بداخل المجمعات.

وتضمنت الاحتياطات منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي, وقصر الخدمة فيها على خدمة الطلب من السيارة وخدمة التوصيل فقط، وذلك ضمن إجراءات تم اتخاذها في كافة المواقع المماثلة على مستوى المملكة.

// انتهى //

13:30ت م

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