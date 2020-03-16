السعودية اليوم / شرطة القصيم: القبض على متهم لتورطه بارتكاب جرائم سرقة الأجهزة والهواتف من الاستراحات



بريدة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن القبض على متهمٍ، سعودي الجنسية، في العقد الخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم سرقة الاستراحات، والاستيلاء على ما تحتويه من شاشات تلفاز، وأجهزة حاسبٍ آلي وهواتف جوالة.

وبين أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكاب أربعٍ وعشرين جريمة، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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13:30ت م

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