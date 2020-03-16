السعودية اليوم / جراحة ناجحة لطفل حديث الولادة بمستشفى صامطة



صامطة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أجرى فريق جراحة الأطفال بمستشفى صامطة العام عملية ناجحة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر نحو 72 ساعة، ولد دون فتحة شرجية.

حيث تم إجراء الإسعافات الأولية وإنعاش الطفل حتى وصل إلى الحالة الصحية المثالية, كما تم عمل الفحوصات اللازمة؛ للوصول إلى التشخيص الدقيق لنوع التشوه الخلقي.

ونجح الفريق الجراحي في إجراء عملية جراحية لإصلاح وتصنيع الشرج للطفل بمرحلة واحدة .

وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفل، لحين استقرار وضعه الصحي، والتأكد من قيام فتحة الشرج بوظيفتها الطبيعية.

// انتهى //

13:29ت م

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