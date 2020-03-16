السعودية اليوم / ليبيا تعلن خلوها من فيروس كورونا وتوقف الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والجوية



طرابلس 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ، اليوم ، أن تحليل نتائج 8 حالات اشتباه بفيروس كورونا أظهر أنها سلبية جميعا وخالية من المرض.

وأوضح المركز في بيان اليوم ، أن الثماني حالات توزعت بحالتي اشتباه بمستشفى الكويفية في بنغازي، وحالتي اشتباه بمستشفى مصراتة، وحالة اشتباه بمستشفى زليتن، وحالة اشتباه بمستشفى الزاوية، وحالة اشتباه بحقل الآمال النفطي.

وأصدر المركز إرشادات للعاملين بمحطات الوقود، تحسبًا لانتشار فيروس كورونا، إذ أوصى بـالمداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فرك اليدين بالمعقمات والمطهرات.

وأبلغ رئيس مصلحة المطارات نصر الدين شائب العين مديري شركات الطيران بإيقاف كافة الرحلات الخارجية من المطارات اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ولمدة ثلاثة أسابيع لمواجهة فيروس

كورونا، وذلك بناءا على قرار رئيس المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ فى ليبيا من أجل عدم تسلل فيروس كورونا الى البلاد .

من جهته أبلغ المجلس الرئاسي كافة الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات والمصالح والشركات العامة بإغلاق كافة المنافذ البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليلة الماضية باستثناء حالات الجرحى

الذين تتطلب صحتهم العلاج بالخارج والوفود الرسمية ورحلات الشحن الجوي.

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13:26ت م

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