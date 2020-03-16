شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق العمل بصالتي المدينة بمطار الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

أكد مطار الملك فهد الدولي، إنه تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تم تعليق العمل مؤقتاً بصالتي المدينة بالدمام والخبر. ويمكن للمسافرين إجراء عمليات تسجيل الرحلات وشحن الأمتعة عن طريق منصات التسجيل بالمطار.

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