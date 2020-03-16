جورجيا تحظر دخول الأجانب إلى أراضيها بسبب كورونا

2020-03-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت السلطات الجورجية، اليوم الاثنين، حظر دخول الأجانب إلى أراضيها بسبب كورونا المستجد.

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وقال إيراكلي تشيكوفاني، مستشار رئيس الوزراء الجورجي، في مؤتمر صحفي: “اتُّخذ قرار اعتباراً من يوم غد ولمدة أسبوعين يفيد بمنع دخول جميع المواطنين الأجانب إلى البلاد”.

وكانت وزارة الزراعة الجورجية أكدت، يوم الأربعاء الماضي، إصابة نائب وزير الزراعة والبيئة، يوري نوزادزي، بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم التأكد من إصابة أحد أفراد عائلة نوزادزي، الأسبوع الماضي، بفيروس كورونا، وبعد ذلك اتخذ نائب وزير الزراعة والبيئة إجراءات الحجر الصحي الذاتي، حيث لم تؤكد الفحوصات الأولية إصابته، إلا أنه خضع لفحص ثان بعد حوالي أسبوع الأمر الذي أكد إصابته.

وسجلت في جورجيا حتى الآن 23 حالة إصابة، بينما سمحت أكبر البنوك في جورجيا “تيبيسي” و”بنك جورجيا” لعملائهما بتأجيل سداد القروض مؤقتاً بسبب الوضع مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

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