بالفيديو.. معلومات عن مكان نسيم حبتور وتفاصيل مكافأة المليون ريال

2020-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المحامي سعد بن شايع إنهم أمهلوا خاطفي نسيم حبتور 7 أيام للرد على رسائلهم المتواصلة من أجل إعادته لأحضان أسرته.

وقال ابن شايع: “اتصل علينا أحد المبلغين، وبين مَن هو نسيم الذي يعرفه، ويعرف الحاضنين، وذكر اسمه وأسماء الحاضنين لنسيم، مضيفاً “كل هذه الأسماء موجودة الآن عند أبو موسى”.

وتابع المحامي سعد بن شايع: “سوف ننتظر السبعة أيام لأننا وعدنا هؤلاء إن عادوا وتابوا ورجعوا إلى الله وأرجعوا الفرحة إلى والدي نسيم فبها ونعمة، وإن لم يفعلوا يبقى الأمر عن طريق المبلغ”.

Advertisements

واستطرد قائلاً: “وجهنا حديثنا للحاضنين كنداء ترغيبي ونداء عاطفي إنساني، وبينا لهم الأثر الدنيوي والأخروي، ثم وضعنا مدة محددة لعلهم يعودون إلى صحوة الضمير، ويرجعون إلى إظهار الحقيقة وإن لم يعودوا، فسنعود للمكافأة المليون ريال لمن يبلغ عن نسيم”.

وفيما يتعلق بالحق العام قال سنسعى لهم من قبل جهات الدولة، ومن المؤكد أن تكون العقوبة المخففة لأن صاحب الجريمة إذا عاد من نفسه تخفف عنه العقوبة.

وعادت قصة اختفاء نسيم حبتور إلى الواجهة مجدداً، حيث اختفى قبل 21 عامًا من والديه.

وروى والده “نوري حبتور” تفاصيلها في وقت سابق قائلًا:” كنا في نزهة على كورنيش الدمام في العام 1996م وذهبت وتركتهم ووقتها كان معه والدته وشقيقته وشقيقه وهما يكبرانه بالعمر وجميعهم كانوا صغاراً حينها.

وأضاف “كانت هناك أسرة تجلس بجانبنا، وأخبرتني زوجتي أنّ هذه الأسرة كانت تستدرج “نسيم” بإعطائه قطع الحلوى والبسكويت، بعدها اختفى “نسيم” في لمح البصر، وأبلغت وقت ذاك الأمن وبحثوا عنه بالبحر حيث كنا نتنزه دون أثر، وعممت صوره بالشوارع والأحياء والمتاجر الكبيرة دون أن نصل له”.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر