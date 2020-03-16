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شكرا لقرائتكم جامعة الطائف تعلن تعليق الحضور لمنسوبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الطائف تعلن تعليق الحضور لمنسوبيها
ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت جامعة الطائف أنه امتثالًا للأوامر الصادرة من الجهات المعنية فإن الجامعة قررت تعليق حضور منسوبيها كافة لمقر الجامعة ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 21 / 7 / 1441، كما تؤكد أنه سيتم تأجيل اختبارات المفاضلة الخاصة بترقيات الموظفين الإداريين حتى إشعار آخر.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي، أن تعليق الحضور سيستمر حسب التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية لمدة 16 يومًا.
وأضافت “أنه حرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات تؤكد على استمرار العملية التعليمية عن بعد ، وذلك باستمرار العمل بالفصول الافتراضية”.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها معظم الجهات في المملكة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.
كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
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