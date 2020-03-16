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الصين تعلن "تقدماً كبيراً" في تركيب لقاح ضدّ "كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت عن الموعد المقرّر لبدء إجراء اختباراته السريرية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجد "COVID-19"؛ يعمل عليه علماء في شنغهاي.

وأشارت السلطات الصينية، وفق موقع "روسيا اليوم"، إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.الصين فيروس كورونا الجديد

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 01:01 PM

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كشفت عن الموعد المقرّر لبدء إجراء اختباراته السريرية

الصين تعلن "تقدماً كبيراً" في تركيب لقاح ضدّ "كورونا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجد "COVID-19"؛ يعمل عليه علماء في شنغهاي.

وأشارت السلطات الصينية، وفق موقع "روسيا اليوم"، إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.

الكلمات المفتاحية

، الصين تعلن "تقدماً كبيراً" في تركيب لقاح ضدّ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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