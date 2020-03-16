، الصين تعلن "تقدماً كبيراً" في تركيب لقاح ضدّ "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت عن الموعد المقرّر لبدء إجراء اختباراته السريرية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجد "COVID-19"؛ يعمل عليه علماء في شنغهاي.

وأشارت السلطات الصينية، وفق موقع "روسيا اليوم"، إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في أبريل.الصين فيروس كورونا الجديد