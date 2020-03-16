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تم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأجساد هاوية ومصابين ساقطين على جوانب الطريق في شوارع إيران، في مشهد يبدو أنه بات مألوفًا مع تزايد الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وتتصاعد وتيرة الإصابات في إيران جراء فيروس كورونا المستجد، وفي أحدث وأكبر إحصائية أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 113 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الوفيات 724 شخصًا، والإصابات 13938.
ووجّه الشعب الإيراني انتقادات للرئيس الإيراني حسن روحاني، متهمين إياه بالكذب، وأكدوا أن الجثث تتكدس بمدينة "قم" الإيرانية؛ بهدف إخفاء حقائق انتشار الفيروس، وأن عدد القتلى اقترب من 2000، وهو عشرة أضعاف الإحصاءات الرسمية. إيران فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 12:53 PM
فيما يواصل الشعب اتهام "روحاني" بالكذب مشيرين إلى تكدس الجثث في "قم"
تم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأجساد هاوية ومصابين ساقطين على جوانب الطريق في شوارع إيران، في مشهد يبدو أنه بات مألوفًا مع تزايد الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وتتصاعد وتيرة الإصابات في إيران جراء فيروس كورونا المستجد، وفي أحدث وأكبر إحصائية أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 113 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الوفيات 724 شخصًا، والإصابات 13938.
ووجّه الشعب الإيراني انتقادات للرئيس الإيراني حسن روحاني، متهمين إياه بالكذب، وأكدوا أن الجثث تتكدس بمدينة "قم" الإيرانية؛ بهدف إخفاء حقائق انتشار الفيروس، وأن عدد القتلى اقترب من 2000، وهو عشرة أضعاف الإحصاءات الرسمية.
، فيديو "كورونا" المرعب.. أجساد هاوية ومصابون يتساقطون بشوارع إيران ،
المصدر : الخليج 365
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