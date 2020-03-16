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بدأت البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، صباح اليوم، بشكل فعلي، في إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية المنتشرة في مكة المكرمة؛ تنفيذًا لقرار اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
وشنّت البلديات بمكة المكرمة -كل داخل نطاقها- حملات مكثفة منذ الصباح الباكر، للتأكد من إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، وتطبيق العقوبات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة للتعليمات.
وكانت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، قد قررت إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية.
أمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمة فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 12:47 PM
تنفيذًا لقرار اللجنة المعنية ضِمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا"بلديات مكة" تكثّف جولاتها الميدانية لإغلاق محال الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية
بدأت البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، صباح اليوم، بشكل فعلي، في إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية المنتشرة في مكة المكرمة؛ تنفيذًا لقرار اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
وشنّت البلديات بمكة المكرمة -كل داخل نطاقها- حملات مكثفة منذ الصباح الباكر، للتأكد من إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، وتطبيق العقوبات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة للتعليمات.
وكانت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، قد قررت إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية.
، "بلديات مكة" تكثّف جولاتها الميدانية لإغلاق محال الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية ،
المصدر : الخليج 365
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