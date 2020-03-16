، "بلديات مكة" تكثّف جولاتها الميدانية لإغلاق محال الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذًا لقرار اللجنة المعنية ضِمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

بدأت البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، صباح اليوم، بشكل فعلي، في إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية المنتشرة في مكة المكرمة؛ تنفيذًا لقرار اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وشنّت البلديات بمكة المكرمة -كل داخل نطاقها- حملات مكثفة منذ الصباح الباكر، للتأكد من إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، وتطبيق العقوبات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة للتعليمات.

وكانت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، قد قررت إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية.

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