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في إشارة قوية لنجاحها في السيطرة على فيروس كورونا في بؤرته، قررت حكومة مقاطعة "هوبي" وسط الصين، ومصدر انتشار وباء "كورونا"، فتح حدائق وميادين عامة بشكل منتظم، للمواطنين.
ووفقًا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أظهرت الصور مواطنين من أهالي المقاطعة يرتدون الكمامات ويقومون بتدريبات رياضية ولياقة بدنية في حديقة بمحافظة شيوانان.
وأدرجت الحكومة محافظة شيوانان، ضِمن المناطق منخفضة الخطورة للوباء حسب تدابير الوقاية والسيطرة على الوباء في المقاطعة، وتمت إعادة فتح الحدائق والميادين العامة فيها للجماهير بشكل منتظم.الصين فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 12:35 PM
في إشارة قوية لنجاحها في السيطرة على الفيروس بالتدابير الوقائيةشاهد.. الصين تتحدى كورونا وتفتح حدائق عامة للجماهير في هوبي
في إشارة قوية لنجاحها في السيطرة على فيروس كورونا في بؤرته، قررت حكومة مقاطعة "هوبي" وسط الصين، ومصدر انتشار وباء "كورونا"، فتح حدائق وميادين عامة بشكل منتظم، للمواطنين.
ووفقًا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أظهرت الصور مواطنين من أهالي المقاطعة يرتدون الكمامات ويقومون بتدريبات رياضية ولياقة بدنية في حديقة بمحافظة شيوانان.
وأدرجت الحكومة محافظة شيوانان، ضِمن المناطق منخفضة الخطورة للوباء حسب تدابير الوقاية والسيطرة على الوباء في المقاطعة، وتمت إعادة فتح الحدائق والميادين العامة فيها للجماهير بشكل منتظم.
، شاهد.. الصين تتحدى كورونا وتفتح حدائق عامة للجماهير في هوبي ،
المصدر : الخليج 365
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