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أغلقت مطاعم الشرائع بمكة المكرّمة، صالات الطعام بداخلها أو أخلتها من الطاولات والكراسي، في تجاوب مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، القاضية بإغلاق صالات الطعام في المطاعم، والاكتفاء بتقديم الوجبات للعملاء.
ورصدت "الخليج 365"، صباح اليوم، وجود مراقبي بلدية الشرائع في جولات ميدانية على المطاعم ووثّقت خلو صالات الطعام من الزبائن وإغلاق بعض منها جلسات الأكل داخلها.
وشهدت المحال التجارية حركة شراء مرتفعة نوعاً ما على السلع الغذائية ومياه الشرب، وشهد سوق الخضار ارتفاعاً في سعر بيع الليمون بنسبة 100%؛ ليصل سعر الكرتون إلى 60 ريالاً.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 12:40 PM
جولة "الخليج 365" وثّقت ارتفاعاً في سعر الخضراوات .. 60 ريالاً لكرتون الليمونمكة .. محال الوجبات الغذائية بالشرائع تلتزم بقرار الإغلاق و"البلدية" تتابع
أغلقت مطاعم الشرائع بمكة المكرّمة، صالات الطعام بداخلها أو أخلتها من الطاولات والكراسي، في تجاوب مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، القاضية بإغلاق صالات الطعام في المطاعم، والاكتفاء بتقديم الوجبات للعملاء.
ورصدت "الخليج 365"، صباح اليوم، وجود مراقبي بلدية الشرائع في جولات ميدانية على المطاعم ووثّقت خلو صالات الطعام من الزبائن وإغلاق بعض منها جلسات الأكل داخلها.
وشهدت المحال التجارية حركة شراء مرتفعة نوعاً ما على السلع الغذائية ومياه الشرب، وشهد سوق الخضار ارتفاعاً في سعر بيع الليمون بنسبة 100%؛ ليصل سعر الكرتون إلى 60 ريالاً.
، مكة .. محال الوجبات الغذائية بالشرائع تلتزم بقرار الإغلاق و"البلدية" تتابع ،
المصدر : الخليج 365
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