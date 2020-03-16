شكرا لقرائتكم خبر عن تخدم 9000 ألاف منزل .. بدء ضخ مشروع المياه في العقيق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة، عن بدء ضخ مشروع المياه في محافظة العقيق كمرحلة سادسة بمسافة 120كم. ونوهت الإدارة بأن الرحلة السادسة التي تخدم 19 قرية/حي, يستفيد منها 9000 ألاف منزل, بالإضافة زيادة التغطية في محافظة العقيق بنسبة 20%, والاستغناء عن أكثر من 1100 رحلة صهريج شهرياً. ودعت الإدارة العامة لخِدْمات المياه بمنطقة الباحة, عملاءَها المستفيدين من خِدْمات المياه عبر الشبكات بمحافظة العقيق, لتحديث بياناتهم عبر الفرع الإلكتروني.

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