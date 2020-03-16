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مؤسسة النقد تُوجّه المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بُعد
ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت مؤسسة النقد، اليوم الاثنين، المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بُعد لمدة 16 يومًا باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين.
جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها.
وشددت مؤسسة النقد، على استمرار تقديم الخدمات المالية والمصرفية كافة بمختلف الوسائل المتاحة.
وتضمّن قرار مؤسسة النقد بالاكتفاء بالعمل عن بُعد عدة ضوابط منها: “تخصيص فروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاحة إلكترونيًّا، متابعة مستمرة لأجهزة الصرف الآلي، وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء”.
كما تضمن التوجيه “تفعيل استمرار عمل نظام التحويلات المالية سريع في أوقاته المعتادة، وأن تكون التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع مجانية للعملاء كافة خلال هذه الفترة، وأيضا تمكين العملاء عبر وسائل موثوقة برفع حد الشراء من خلال نقاط البيع”.
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