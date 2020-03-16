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شكرا لقرائتكم السفارة في مسقط توجه رسالة للمواطنين الراغبين في العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة في مسقط توجه رسالة للمواطنين الراغبين في العودة
خصصت رقم اتصال للسعوديين للتنسيق
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مسقط، المواطنين الزائرين لسلطنة عمان، في حال رغبتهم العودة إلى المملكة، إلى التواصل معها من خلال الرقم (0096899213394).
وأوضحت السفارة عبر حسابها في “تويتر” اليوم الاثنين، أنها ستنسق في هذا الشأن مع الجهات المختصة بالمملكة.
وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.
كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
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