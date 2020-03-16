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أكثر من 156 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا عالمياً
80995 حالة إصابة في الصين فقط
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، التحديث اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.
وأوضح المركز أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في العالم وصلت إلى 156400 حالة، وعدد الحالات المؤكدة في المملكة 118 ، شفي منها ثلاث حالات حسبما أعلنت الصحة في وقت سابق.
وأضاف أن عدد الحالات المؤكدة خارج الصين 75405 حالات، والحالات المؤكدة داخل الصين 80995 حالة، وعدد الحالات المؤكدة في دول الخليج العربي 755 حالة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباءً عالمياً، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألفاً في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ستة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.
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