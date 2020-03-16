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أمانة الجوف تغلق المجمعات التجارية والأسواق والأنشطة الترفيهية
ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
أغلقت أمانة منطقة الجوف المجمعات التجارية وجميع الأسواق الشعبية، وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية، وصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، والتأكيد على تعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات والمواد التموينية، ضمن الإجراء الاحترازي التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة الجوف عبدالله بن بدر الماجد، أن الأمانة أكدت على الجميع بتطبيق سلسلة الإجراءات الوقائية الاحترازية، وإلزام المراكز التموينية بضرورة توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات عند مداخلها وبالقرب من عربات التسوق والمداومة على تعقيمها.
وبين الماجد أن أمانة المنطقة أكدت على المطاعم ومقدمي الوجبات بتقديم الوجبات عن طريق الطلبات الخارجية، وشكلت فرقاً مختصة من جميع الإدارات المعنية في الأمانة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات ومتابعة تنفيذها والرفع بالتقارير اليومية.
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