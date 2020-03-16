أطعمة تعزز الجهاز المناعي لمواجهة الفيروسات

2020-03-16

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

دعا استشاري التغذية العلاجية الدكتور خالد على المدني إلى الاهتمام بتناول الطعام الصحي لتقوية المناعة ومواجهة الفيروسات والجراثيم التي قد تتغلغل في الجسد نتيجة ضعف المناعة.

وقال المدني لـ “متابعات الخليج 365” هناك أطعمة ضرورية لتعزيز الجهاز المناعي ، ومنها الثوم المعروف بقدرته على مكافحة العدوى، ومحاربة الفيروسات، البكتيريا والفطريات ، والاهتمام بتناول الحمضيات التي تتميز بغناها بالفيتامينات ومنها فيتامين C وهي تشمل الجريب فروت، البرتقال، اليوسفي، الليمون، وتناول البروكلي والسبانخ ، إذ إن البروكلي يحتوي على الفيتامينات والمعادن، خاصة الفيتامينات A ،C و E، بجانب العديد من مضادات الأكسدة الأخرى والألياف، وهو واحد من الخضار الأكثر صحة، يوصى بطهيها بأقل قدر ممكن للتمتع بالفائدة ، أما السبانخ فهي تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، والتي قد تزيد من قدرة مكافحة العدوى في جهاز المناعة، كما أن الزنجبيل يساهم في تقليل الالتهابات مثل التهاب الحلق ، والحرص على تناول اللبن إذ يحتوي اللبن على البكتيريا المعروفة باسم البروبيوتيك، والتي تحافظ على صحة المسالك المعوية والأمعاء، وتقلل من الجراثيم الضارة في الجهاز الهضمي، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض ، كما أن تناول اللفت والجرجير والقرنبيط لها خواص متماثلة على صعيد أهميتها لتقوية جهاز المناعة، وذلك لوجود نسب مثالية بها من الزنك والحديد والفيتامينات الثلاثة المهمة لجهاز المناعة A,C,E.

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وأوضح الدكتور المدني أنه بجانب هذه الأطعمة لا بد من الاهتمام بتناول التفاح إذ يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، والتي تُعدّ مفيدة لصحة الجسم ، كما أن تناول الطماطم مهم لاحتوائها على مادة البيتاكاروتين، ومادة اللايكوبين، وفيتامين ج، وهي مركبات مضادة للأكسدة تقلل من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة المسببة للعديد من الأمراض في الجسم، كما يعتبر العسل من الأطعمة المقوية للجسم لاحتوائه على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد المضادة للأكسدة، وهذه المركبات تساعد على تخفيف السعال، ودعم الرئتين، والحفاظ على الحلق من الجفاف والتخلص من البلغم، ويعمل كمهدئ للجهاز العصبي ويخفض الكوليسترول، ويساعد على الهضم، ويقوي جهاز المناعة ، أيضا هناك البصل فهو يعد من العلاجات الطبيعية الأكثر استخداما لمكافحة التهابات الجهاز التنفسي وتعزيز الجهاز المناعي لخصائصه المطهرة ووجود العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية والكبريت والمغنيسيوم والحديد والصوديوم، ومكافحة مرض السكري، وأمراض القلب، والأمراض المعدية، ومشاكل الجهاز الهضمي.

وأشار إلى أن تناول اللوز يرفع من كفاءة الجسم وجهاز المناعة على مقاومة الأمراض إذ يحتوي اللوز على كمية مثالية من فيتامين E والبروتينات والحديد بجانب مضادات الأكسدة، كما أن لزيت الزيتون فوائد عديدة لكونه يحتوي على مضاد للأكسدة مثل الأوليوكانثال، وغيره من المركبات الفينولية ، كما أنه يقلل من نسبة البروتينات المسببة للالتهاب، وخصوصاً تلك التي تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب.

وشدد الدكتور المدني على ضرورة تناول الماء بشكل منتظم إذ إن الجسم يحتاج إلى البقاء رطباً للتخلص من السموم ، فتناول الماء كثيراً يساعد على تنظيف النفايات من الجسم ويخلص من الالتهابات، وينقي الشعب الهوائية؛ لذا ينصح بشرب من 10 إلى 12 كوباً من الماء يومياً.

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