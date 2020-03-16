- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت، إلى 123 حالة وتمّ شفاء 9 حالات؛ ليصبح العدد 114 حالة تتلقى العلاج حالياً.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن الحالات الـ11 الجديدة المسجلة؛ هي: حالة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وأربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى قطر، وكل تلك الحالات هي لكويتيين، وهناك حالة لمقيمة مصرية مرتبطة بالسفر إلى مصر.وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 11:54 AM
عبدالله السند: تمّ شفاء 9 حالات لتصبح 114 حالة تتلقى العلاج حالياً11 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت، إلى 123 حالة وتمّ شفاء 9 حالات؛ ليصبح العدد 114 حالة تتلقى العلاج حالياً.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن الحالات الـ11 الجديدة المسجلة؛ هي: حالة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وأربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى قطر، وكل تلك الحالات هي لكويتيين، وهناك حالة لمقيمة مصرية مرتبطة بالسفر إلى مصر.
، 11 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر 11 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.