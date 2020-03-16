، بعد الْتفاف وتشوُّه.. تدخّل جراحي يعيد رقبة طفلة لوضعها بحفر الباطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - غادرت مستشفى الملك خالد بصحة جيدة بعد فحص وإصلاح ورعاية تامة

أسهَمَ الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، كانت تعاني من تشوه خلقي في الرقبة منذ الولادة، والْتفاف في الوجه، وعدم القدرة على تحريك الرقبة؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اللازمة، وجود تليّف بالعضلة الرئيسية بالرقبة.

وعلى الفور باشَرَ الفريق الطبي إجراء تدخّل جراحي ناجح، تم من خلاله إصلاح التشوهات وإرجاع العضلة لوضعها الطبيعي، وتكلل التدخل بالنجاح مع تقديم الرعاية الصحية لها؛ حيث تماثلت للشفاء التام، وغادرت وهي بصحة جيدة مع قدرتها على تحريك الرقبة.الفريق الطبي مستشفى الملك خالد حفر الباطن