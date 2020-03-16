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أكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن مؤسسة النقد وجّهت المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بُعد لمدة 16 يومًا؛ باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين.
جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها.
وشددت على استمرار تقديم الخدمات المالية والمصرفية كافة بمختلف الوسائل المتاحة.
وتضمّن قرار الاكتفاء بالعمل عن بُعد عدة ضوابط منها:
- تخصيص فروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاحة إلكترونيًّا.
- متابعة مستمرة لأجهزة الصرف الآلي.
- تفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء.
- استمرار عمل نظام التحويلات المالية سريع في أوقاته المعتادة.
- تكون التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع مجانية للعملاء كافة خلال هذه الفترة.
- تمكين العملاء عبر وسائل موثوقة برفع حد الشراء من خلال نقاط البيع.مؤسسة النقد السعودي الاكتفاء بالعمل عن بُعد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 12:02 PM
لمدة 16 يومًا.. حرصًا على سلامة الموظفين والعملاء
أكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن مؤسسة النقد وجّهت المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بُعد لمدة 16 يومًا؛ باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين.
جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها.
وشددت على استمرار تقديم الخدمات المالية والمصرفية كافة بمختلف الوسائل المتاحة.
وتضمّن قرار الاكتفاء بالعمل عن بُعد عدة ضوابط منها:
- تخصيص فروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاحة إلكترونيًّا.
- متابعة مستمرة لأجهزة الصرف الآلي.
- تفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء.
- استمرار عمل نظام التحويلات المالية سريع في أوقاته المعتادة.
- تكون التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع مجانية للعملاء كافة خلال هذه الفترة.
- تمكين العملاء عبر وسائل موثوقة برفع حد الشراء من خلال نقاط البيع.
، مؤسسة النقد تُوجّه المؤسسات المالية بالاكتفاء بالعمل عن بُعد.. والتحويلات المالية للعملاء دون رسوم ،
المصدر : الخليج 365
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