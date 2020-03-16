محمد بن مسعود - الدمام - تنفّذها الشعبة بتوجيه مدير الإدارة بالرياض وبمشاركة من شركة النقل قامت شعبة مرور محافظة ثادق، بحملات مرورية للحد من مخالفات المركبات عمومًا ومخالفات الشاحنات على وجه الخصوص. هذا وتنفّذ الحملات بمشاركة من الشركة المشغّلة للنقل بوزارة الداخلية؛ وذلك بتوجيه من مدير إدارة مرور الرياض المكلف العميد سلطان مشنان السهلي، ومتابعة من مدير مرور ثادق العميد فهد العصيمي. Advertisements مرور محافظة ثادق ضبط مخالفات الشاحنات والمركبات مرور محافظة ثادق ضبط مخالفات الشاحنات والمركبات 16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 11:49 AM تنفّذها الشعبة بتوجيه مدير الإدارة بالرياض وبمشاركة من شركة النقل شاهد من ثادق.. حملات مرورية لضبط مخالفات الشاحنات والمركبات شاهد من ثادق.. حملات مرورية لضبط مخالفات الشاحنات والمركبات قامت شعبة مرور محافظة ثادق، بحملات مرورية للحد من مخالفات المركبات عمومًا ومخالفات الشاحنات على وجه الخصوص. هذا وتنفّذ الحملات بمشاركة من الشركة المشغّلة للنقل بوزارة الداخلية؛ وذلك بتوجيه من مدير إدارة مرور الرياض المكلف العميد سلطان مشنان السهلي، ومتابعة من مدير مرور ثادق العميد فهد العصيمي. الكلمات المفتاحية ، شاهد من ثادق.. حملات مرورية لضبط مخالفات الشاحنات والمركبات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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