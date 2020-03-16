- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكّد أمير منطقة عسير تركي بن طلال؛ في رسالة وجّهها لسكان المنطقة من مواطنين ومقيمين، أن الالتزام بالتوجيهات الصادرة من المؤسسات الأمنية والصحية لمواجهة "كورونا"، هو فرض؛ لأن إهمالها سيمس صحة المجتمع، مؤكداً تخطي الأزمة.
وقال: الالتزام بالتوجيهات الصادرة من المؤسسات الأمنية والصحية لمواجهة "كورونا" ليس خياراً؛ بل هو فرض لازم؛ لأن أيّ ترك للتوجيهات أو إهمال في تنفيذها سيمس صحة المجتمع كله، وستتولى الجهات الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لضمان تنفيذ توجيهات الدولة -أعزّها الله- على أكمل وجه.
أزمة "كورونا" سنتخطاها بتوفيقٍ من الله، ثم بجهود المخلصين والمخلصات في مؤسساتنا الصحية والأمنية الذين نشكرهم ونشرف بتذليل جميع الصعوبات لنجاح مهمتهم الوطنية.أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 11:44 AM
قال إن ترك التوجيهات أو إهمال تنفيذها سيمس صحة المجتمع كله
أكّد أمير منطقة عسير تركي بن طلال؛ في رسالة وجّهها لسكان المنطقة من مواطنين ومقيمين، أن الالتزام بالتوجيهات الصادرة من المؤسسات الأمنية والصحية لمواجهة "كورونا"، هو فرض؛ لأن إهمالها سيمس صحة المجتمع، مؤكداً تخطي الأزمة.
وقال: الالتزام بالتوجيهات الصادرة من المؤسسات الأمنية والصحية لمواجهة "كورونا" ليس خياراً؛ بل هو فرض لازم؛ لأن أيّ ترك للتوجيهات أو إهمال في تنفيذها سيمس صحة المجتمع كله، وستتولى الجهات الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لضمان تنفيذ توجيهات الدولة -أعزّها الله- على أكمل وجه.
أزمة "كورونا" سنتخطاها بتوفيقٍ من الله، ثم بجهود المخلصين والمخلصات في مؤسساتنا الصحية والأمنية الذين نشكرهم ونشرف بتذليل جميع الصعوبات لنجاح مهمتهم الوطنية.
، تركي بن طلال في رسالة للمواطنين بعسير: أزمة سنتخطاها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تركي بن طلال في رسالة للمواطنين بعسير: أزمة سنتخطاها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.