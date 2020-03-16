محمد بن مسعود - الدمام - حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر. وقالت "الأمانة" في بيان: التزاماً بما صدر من الدولة بشأن تعليق الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة (16) يوماً اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 16 / 3 / 2020م، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرّر تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر.الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية الجلسات القضائية 16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 11:35 AM حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم Advertisements لجان المنازعات والمخالفات المصرفية تعلّق جلساتها القضائية لجان المنازعات والمخالفات المصرفية تعلّق جلساتها القضائية أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر. وقالت "الأمانة" في بيان: التزاماً بما صدر من الدولة بشأن تعليق الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة (16) يوماً اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 16 / 3 / 2020م، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرّر تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر. الكلمات المفتاحية ، لجان المنازعات والمخالفات المصرفية تعلّق جلساتها القضائية ،

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