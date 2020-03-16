، البحرين تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عامًا، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)؛ حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وأهلها وأقاربها كافة لهذا المصاب.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين، أوضحت الوزارة أن المتوفاة قد حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قِبَل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفاة بشكل مستمر.

وأفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد