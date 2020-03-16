، الأرصاد تنبّه نجران ومحافظتي الليث والقنفذة من أتربة مثارة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة نجران، اليوم، تَضَمّنت عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية بمدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار والعيص، وحبونا، وخباش، ويدمة، وشرورة.
وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ12 ظهرًا.
كما نبّهت الهيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظتي القنفذة، والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية
الأرصاد تنبّه نجران ومحافظتي الليث والقنفذة من أتربة مثارةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-16
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة نجران، اليوم، تَضَمّنت عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية بمدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار والعيص، وحبونا، وخباش، ويدمة، وشرورة.
وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ12 ظهرًا.
كما نبّهت الهيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظتي القنفذة، والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:20 AM
تُصحَب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة نجران، اليوم، تَضَمّنت عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية بمدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار والعيص، وحبونا، وخباش، ويدمة، وشرورة.
وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ12 ظهرًا.
كما نبّهت الهيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظتي القنفذة، والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
، الأرصاد تنبّه نجران ومحافظتي الليث والقنفذة من أتربة مثارة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تنبّه نجران ومحافظتي الليث والقنفذة من أتربة مثارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.