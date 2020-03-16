شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفيديو الذي صدم كل السعوديين..فيروس كورونا القاتل يحول حفل زفاف سعودي الى كارثة..شاهد مفاجئة مرعبة ابكت العريس والعروسة وكل المعازيم " فيديو صادم " والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:59 صباحاً - شاهد الفيديو الذي صدم كل السعوديين..فيروس كورونا القاتل يحول حفل زفاف سعودي الى كارثة..شاهد مفاجئة مرعبة ابكت العريس والعروسة وكل المعازيم " فيديو صادم "

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لإيقاف حفل زواج في مدينة عنيزة السعودية من قبل الجهات الأمنية .



وأظهر الفيديو الدوريات وهي تتوقف أمام القاعة ثم يتم إلغاء الحفل ، ويخرج الحضور من القاعة .

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يأتي ذلك تطبيقاً لقرار تعليق إقامة مناسبات الأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.