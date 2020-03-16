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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:59 صباحاً - عـــــاجل : كارثة مرعبة تجتاح سلطنة عمان قبل قليل .. والسلطات تطالب بتدخل عاجل قبل اشتعال عود الثقاب وتصدر البيان (رقم 1)

رصد مواطنون عمانيون ظاهرة غريبة في شواطئ السلطنة ووثقوها بالصور، فيما فسّرت وزارة الرزاعة والثروة السمكية سببها.

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وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها لاحظت تصبُّغ مياه البحر باللون الأخضر في بعض المناطق الساحلية بالسلطنة، وخصوصًا في شمال وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية.

وأوضحت أن "هذه الظاهرة تعرف بازدهار العوالق النباتية (الطحالب البحرية)؛ حيث تزداد كثافتها في فصل الشتاء بفعل العوامل الطبيعية المحفزة لازدهارها".

وأشارت الوزارة إلى أنه "يمكن أن تحدث هذه الظاهرة في فصل الصيف إذا ما توفر أحد هذه العوامل المحفزة، كتغير في درجات حرارة المياه وحركة التيارات البحرية المحملة بالمغذيات، وكذلك نشاط الرياح الموسمية".

وتعتبر ظاهرة ازدهار العوالق النباتية من الظواهر الطبيعية التي تحدث في مختلف البحار والمحيطات نتيجة لازدهار هذه الكائنات الدقيقة جدًا والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ويتغير لون الماء خلالها بشكل واضح وتتباين درجات لون المياه التي تزدهر فيها هذه العوالق ما بين الأحمر والبني، والبرتقالي، والأصفر الفاتح، والأخضر.

وختمت الوزارة، بطمأنة المواطنين والمقيمين بالسلطنة بأنه لا توجد أية أضرار بيئية حتى الآن للحالة المنتشرة حاليًّا ولم تسجل أي حالات نفوق للكائنات البحرية.