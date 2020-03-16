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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:59 صباحاً - شاهد المفاجأة التي اذهلت العالم الإسلامي :بعد الحرمين.. إغلاق المسجد الأقصى بسبب موثير للغاية

بعد قرار السعودية بغلق الحرمين مؤقتًا بسبب فيروس كورونا، قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم الأحد إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى واستمرار الصلاة في ساحاته بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني قوله إن "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".

وأضاف أن "الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد".

وأوضح الكسواني أن الإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر.

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