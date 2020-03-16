شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المفاجأة التي اذهلت العالم الإسلامي :بعد الحرمين.. إغلاق المسجد الأقصى بسبب موثير للغاية والان مع التفاصيل
كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 10:59 صباحاً - شاهد المفاجأة التي اذهلت العالم الإسلامي :بعد الحرمين.. إغلاق المسجد الأقصى بسبب موثير للغاية
بعد قرار السعودية بغلق الحرمين مؤقتًا بسبب فيروس كورونا، قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم الأحد إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى واستمرار الصلاة في ساحاته بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني قوله إن "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".
وأضاف أن "الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد".
وأوضح الكسواني أن الإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر.
شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد المفاجأة التي اذهلت العالم الإسلامي :بعد الحرمين.. إغلاق المسجد الأقصى بسبب موثير للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على تبأ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.